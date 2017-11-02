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В Дедовичах задержаны подозреваемые в краже из магазина

В Дедовичах экипаж вневедомственной охраны совместно с полицией задержал граждан, подозреваемых в краже из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы вневедомственной охраны получил сообщение, что в магазине на улице Октябрьской сработала сигнализация. Незамедлительно прибыв на место, сотрудники Росгвардии увидели следы проникновения в магазин.

Благодаря действиям росгвардейцев и сотрудников полиции подозреваемые -  трое местных жителей - задержаны по горячим следам.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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