Еще десять студентов-сирот Псковской области получат финансовую поддержку от США

18:05, 03 ноября 2017, ПАИ

В Псковской области еще десять студентов-сирот получат поддержку в виде учебной стипендии от некоммерческой корпорации «Общество помощи русским детям, инк.» (США), в рамках Международного проекта стипендиальной поддержки одаренных студентов-сирот. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного отделения Российского детского фонда.

Решением Совета директоров ОПРД десять новых студентов-сирот, имеющих хорошие академические показатели, были утверждены в качестве участников совместного с Псковским детским фондом стипендиального проекта. Таким образом, число стипендиатов ОПРД на 2017-2018 учебный год составит 40 человек.

Все они, при условии хорошей успеваемости и соблюдении правил проекта, ежемесячно будут получать по 100 долларов (в рублевом эквиваленте) именной стипендии от ОПРД на учебные нужды на протяжении всего времени своего обучения.

«Это позволит ребятам, лишенным родительской поддержки, не думать о дополнительном заработке и сосредоточиться на учебе, а также проходить различные образовательные и профессиональные курсы, получить новые знания и навыки, которые пригодятся им в самостоятельной жизни», - отметили в Фонде.

К тому же в рамках проекта будет вестись и комплексное психосоциальное сопровождение стипендиатов: сотрудники Детского фонда будут помогать им в преодолении «трудностей взрослой жизни и решении различных жизненных вопросов».

Напомним, что история студенческого проекта Детского фонда в Псковской области началась именно благодаря финансовой поддержке Общества помощи русским детям в 2003 году. С января 2006 года к стипендиальному проекту присоединились голландские благотворители из фонда Rusland Direct, затем в 2008 году к стипендиальной поддержке студентов подключились норвежские помощники из «Яммской группы», а с 2009 года проект начала спонсировать и австрийская Ассоциация «Маленькие сердца».

«Псковский детский фонд искренне благодарит давних друзей из «Общества помощи русским детям» за многолетнее плодотворное сотрудничество и поддержку множества благотворительных программ на благо нуждающихся детей Псковской области», - добавили в Фонде.