Обновленный парк торжественно открыт в Печорах

17:17, 03 ноября 2017, ПАИ

3 ноября в Печорах на улице Мира состоялось торжественное открытие сквера после первого этапа реконструкции, проведенной в рамках партийного проекта «Парки малых городов». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

На мероприятии присутствовали координатор проекта, секретарь порховского отделения «Единой России» Геннадий Григорьев, глава Печорского района Дмитрий Сопотов, представители администрации, горожане и подрядчик.

Геннадий Григорьев отметил, что жители Печор сами определили место реализации проекта и обсудили обновление зоны отдыха. К настоящему моменту парк преобразился частично: там спилили старые деревья и выкорчевали пни, посадили вместо них туи, сделали дорожки и подсыпку, исключив проблему подтопления территории.

По словам Григорьева, благоустройство парка будет продолжено: появится площадка для воркаута и детская площадка. Кроме того, планируется посадить голубую ель, которая, по замыслу местных жителей, должна стать главным новогодним деревом города.

«Подобные проекты жизненно необходимы таким городам, как Печоры. Туда приезжает много туристов, и хотелось бы каждый уголок города привести в порядок», - подчеркнул Геннадий Григорьев и напомнил, что в этом году партпроект также реализуется в Опочке, Невеле, Порхове и Острове.

Напомним, партийный проект «Единой России» «Парки малых городов», реализация задач которого рассчитана с 2017 по 2019 годы, следит за благоустройством городских парков, а также вовлечением местного сообщества в принятие решений по развитию паркового пространства. В партпроекте принимают участие города, в которых проживают около 250 тыс. жителей. Чтобы парки становились более комфортными и красивыми, проводятся общественные обсуждения и опросы, собираются пожелания от граждан.