5 ноября в Псковской городской поликлинике будет выходным днём

18:34, 03 ноября 2017, ПАИ

Стал известен график работы подразделений Псковской городской поликлиники в праздничные дни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе поликлиники.

В поликлинике № 1 на улице Кузнецкой, 19 4 ноября прием с 8:00 до 13:00 будет вести дежурная служба. 5 ноября - выходной день. 6 ноября поликлиника будет работать по графику рабочей субботы: прием терапевта и вызовы будут осуществляться с 8:00 до 14:00.

В поликлинике № 2 на улице Коммунальной, 23 4 ноября прием с 8:00 до 14:00 будет вести дежурная служба. 5 ноября – выходной день. 6 ноября поликлиника будет работать по графику рабочей субботы: прием терапевта - с 8:00 до 15:00, вызовы - с 8:00 до 13:00.

В поликлинике № 3 на улице Индустриальной, 8 4 ноября прием с 8:00 до 13:00 будет вести дежурная служба. 5 ноября – выходной день. 6 ноября поликлиника будет работать по графику рабочей субботы: прием терапевта и вызовы с 8:00 до 14:00.