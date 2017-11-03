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Общество

5 ноября в Псковской городской поликлинике будет выходным днём

Стал известен график работы подразделений Псковской городской поликлиники в праздничные дни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе поликлиники.

В поликлинике № 1 на улице Кузнецкой, 19 4 ноября прием с 8:00 до 13:00 будет вести дежурная служба. 5 ноября - выходной день. 6 ноября поликлиника будет работать по графику рабочей субботы: прием терапевта и вызовы будут осуществляться с 8:00 до 14:00.

В поликлинике № 2 на улице Коммунальной, 23 4 ноября прием с 8:00 до 14:00 будет вести дежурная служба. 5 ноября – выходной день. 6 ноября поликлиника будет работать по графику рабочей субботы: прием терапевта - с 8:00 до 15:00, вызовы - с 8:00 до 13:00.

В поликлинике № 3 на улице Индустриальной, 8 4 ноября прием с 8:00 до 13:00 будет вести дежурная служба. 5 ноября  – выходной день. 6 ноября поликлиника будет работать по графику рабочей субботы: прием терапевта и вызовы с 8:00 до 14:00.

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