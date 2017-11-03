Елена Яковлева: Работы по консервации храма в Мелетово начнутся незамедлительно

17:37, 03 ноября 2017, ПАИ

Работы по консервации церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Мелетово Псковского района начнутся незамедлительно. Об этом Псковскому агентству информации сообщила председатель Госкомитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева.

Она прокомментировала сообщение о том, что врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников договорился о возобновлении реставрации храма в Мелетово: «Это ожидаемое и подготовленное усилиями многих специалистов и общественности решение». Председатель госкомитета подчеркнула, что оно касается начала проектных и исследовательских работ, и какие-либо реставрационные конкретные меры до завершения разработки проектной документации приниматься на памятнике не должны.

«Однако, учитывая приближение зимы и фактическое состояние объекта, комитет принял решение совместно с музеем-заповедником и руководством Карамышевской волости провести консервационные работы для защиты поврежденных участков памятника от воздействий неблагоприятных погодных условий», - пояснила Елена Яковлева.

По её словам, для участия в проектировании и исследованиях будут привлекаться ведущие специалисты РФ, и скорость принятия решений и проведения намеченной программы реставрационных мероприятий зависит от оперативности действий госзаказчика.