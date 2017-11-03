Российские регионы получат в 2018 году дотаций на 104 млрд рублей

17:29, 03 ноября 2017, ПАИ

В 2018 году на сбалансирование бюджетов регионов РФ будет выделено 104 млрд рублей дотаций, сообщают российские СМИ со ссылкой на министра финансов России Антона Силуанова.

Он пояснил, что при расчете этой суммы министерство учло налоговые и неналоговые доходы на 2018 год, объемы финансовой помощи, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и трансферты.

Напомним, 1 ноября президент РФ Владимир Путин поручил правительству решить проблему с долгами регионов, призвав обратить особое внимание на те, что вынуждены использовать коммерческие кредиты.

Сообщается также, что сегодня правительственная комиссия по региональному развитию под руководством вице-премьера Дмитрия Козака обсудит финансово-экономическую ситуацию в регионах.