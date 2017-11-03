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Общество

Торжественное построение в честь Дня народного единства состоялось в Псковском филиале Академии ФСИН

Торжественное построение личного состава в честь Дня народного единства состоялось в Псковском филиале Академии ФСИН России. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, начальник образовательной организации Юрий Панин поздравил сотрудников и курсантов с праздником. «День народного единства напоминает каждому, что при всех отличиях мы – один российский народ. В нашем единстве, сплоченности заключается сила государства», – отметил Юрий Панин.

За активное участие в общественной жизни образовательной организации и спортивные достижения ряд сотрудников и курсантов были награждены ведомственными наградами и почетными грамотами.

Мероприятия по случаю празднования Дня народного единства в Псковском филиале академии продолжатся турниром по интеллектуальным играм и конкурсом стенгазет.

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