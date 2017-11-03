Конкурс водителей устроил Псковский филиал Академии ФСИН
В Псковском филиале Академии ФСИН состоялся конкурс профессионального мастерства среди автоводителей вуза и уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учебного заведения.
Конкурс, направленный на повышение мастерства вождения автотранспортным средством водителей и поднятие профессионального имиджа, организовал отдел тылового обеспечения Псковского филиала Академии ФСИН.
Конкурс включал в себя два этапа: водители на служебном транспорте должны были проехать по плацу «змейкой», не сбив ни одной установленной фишки, а на заключительном этапе на скорость снять, прокатать и установить колеса на машинах.
Каждый конкурс оценивался отдельно, за неукоснительное соблюдение мер техники безопасности начислялись дополнительные баллы. В соревнованиях были задействованы легковые автомашины.
Победители и призеры конкурсов были награждены грамотами. Самым быстрым водителем стал сотрудник Псковского филиала Академии ФСИН России Алексей Григорьев, а самым умелым - сотрудник ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области Юрий Гаврилов.