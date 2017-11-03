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Александр Голышев: Мединский прекрасно знает ценность Мелетово

«Министр культуры РФ Владимир Мединский прекрасно знает псковские памятники истории и культуры и, в частности, ценность Мелётово», - заявил Псковскому агентству информации Александр Голышев, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества. Поводом для комментария стало решение министра в срочном порядке возобновить реставрационные работы в церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Мелетово Псковского района.

Напомним, об этом сегодня, 3 ноября, в ходе рабочей встречи в Москве договорились временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников и министр культуры РФ Владимир Мединский.

«Тут двух мнений быть не может: Мелетово при всяком дефиците средств надо спасать. А речь сегодня идет именно о спасении», - резюмировал Александр Голышев. 

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