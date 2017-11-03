Ведерников принял участие заседании правительственной комиссии по региональному развитию под председательством Козака

18:21, 03 ноября 2017, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 3 ноября, принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Козака, на котором меры по обеспечению сбалансированности региональных бюджетов в 2018 году, условия соглашений о реструктуризации задолженности бюджетов субъектов РФ по бюджетным кредитам и соглашений о предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, на заседании комиссии министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что регионы получат 104 млрд рублей дотаций в 2018 году, чтобы сбалансировать бюджеты.

Кроме того, более 51 млрд рублей кабинет министров выделит на бюджетные кредиты для регионов.

Также на заседании обсуждалось распределение грантов между регионами, которые смогли нарастить собственный экономический потенциал в 2016 году. Им будут выделять дополнительные среда в виде льгот.

Кроме того, члены комиссии обсудили методику оценки эффективности налоговых льгот и критерии перераспределения бюджетам субъектов федерации прироста налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в федеральный бюджет, по сравнению с фактическими поступлениями.