0
17:29
Российские регионы получат в 2018 году дотаций на 104 млрд рублей
00:09
Отпустили с «Миром»
14:06
Валентин Каленский о снижении коммерческого долга регионов: Решение президента для нас очень актуально
12:44
Депутаты областного Собрания рассчитывают на тесный контакт и конструктивную работу с сенатором Андреем Турчаком
11:41
Андрей Турчак вновь стал членом Совфеда от Псковской области
11:27
Михаил Ведерников: Новый статус Андрея Турчака даст Псковской области дополнительные возможности
21:57
Михаил Ведерников об исполнении поручений из «зеленой папки» президента: Важно, чтобы человек понимал, что его проблемой занимаются и ищут решение
Еще новости
Политика

Ведерников принял участие заседании правительственной комиссии по региональному развитию под председательством Козака

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 3 ноября, принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Козака, на котором меры по обеспечению сбалансированности региональных бюджетов в 2018 году, условия соглашений о реструктуризации задолженности бюджетов субъектов РФ по бюджетным кредитам и соглашений о предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, на заседании комиссии министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что регионы получат 104 млрд рублей дотаций в 2018 году, чтобы сбалансировать бюджеты.

Кроме того, более 51 млрд рублей кабинет министров выделит на бюджетные кредиты для регионов.

Также на заседании обсуждалось распределение грантов между регионами, которые смогли нарастить собственный экономический потенциал в 2016 году. Им будут выделять дополнительные среда в виде льгот.

Кроме того, члены комиссии обсудили методику оценки эффективности налоговых льгот и критерии перераспределения бюджетам субъектов федерации прироста налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в федеральный бюджет, по сравнению с фактическими поступлениями.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Российские регионы получат в 2018 году дотаций на 104 млрд рублей
03 ноября 2017
Российские регионы получат в 2018 году дотаций на 104 млрд рублей
Валентин Каленский о снижении коммерческого долга регионов: Решение президента для нас очень актуально
02 ноября 2017
Валентин Каленский о снижении коммерческого долга регионов: Решение президента для нас очень актуально
Депутаты областного Собрания рассчитывают на тесный контакт и конструктивную работу с сенатором Андреем Турчаком
02 ноября 2017
Депутаты областного Собрания рассчитывают на тесный контакт и конструктивную работу с сенатором Андреем Турчаком
Андрей Турчак вновь стал членом Совфеда от Псковской области
02 ноября 2017
Андрей Турчак вновь стал членом Совфеда от Псковской области
Михаил Ведерников: Новый статус Андрея Турчака даст Псковской области дополнительные возможности
02 ноября 2017
Михаил Ведерников: Новый статус Андрея Турчака даст Псковской области дополнительные возможности
Михаил Ведерников об исполнении поручений из «зеленой папки» президента: Важно, чтобы человек понимал, что его проблемой занимаются и ищут решение
01 ноября 2017
Михаил Ведерников об исполнении поручений из «зеленой папки» президента: Важно, чтобы человек понимал, что его проблемой занимаются и ищут решение
Иван Цецерский находится с официальным визитом в Вологде
01 ноября 2017
Иван Цецерский находится с официальным визитом в Вологде
Михаил Ведерников и замминистра финансов РФ договорились о реструктуризации госдолга Псковской области
01 ноября 2017
Михаил Ведерников и замминистра финансов РФ договорились о реструктуризации госдолга Псковской области 4

Идет загрузка...