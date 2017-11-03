УФСИН России по Псковской области приняло участие во всероссийском совещании по вопросам исправления осужденных

20:01, 03 ноября 2017, ПАИ

Как работает институт социализации осужденных обсудили сотрудники уголовно-исполнительной системы и правоохранительных органов, представители власти, общественных организации и духовенства сегодня, 3 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области. По инициативе ФСИН России прошел расширенный круглый стол по теме «Исправление осужденных и предупреждение совершения ими новых преступлений».

В УФСИН России по Псковской области в работе данного мероприятия помимо сотрудников областного Управления приняли участие старший помощник прокурора Псковской области по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний, председатель ОНК, представители регионального Управления Минюста, полиции, аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Псковской области и патриархального отдела по взаимодействию с УФСИН.

Актуальность проведения диалога в таком формате обусловлена важностью темы, которая касается всех регионов страны. Статистика говорит, что лица, вышедшие из мест лишения свободы, порой совершают повторные преступления, несмотря на принимаемые меры профилактики. Участники мероприятия поделились мнениями о том, как необходимо организовать работу по сокращению рецидива правонарушений.

Представители уголовно-исполнительной системы рассказали, что социальная направленность ставится на первые и главные позиции в работе по адаптации спецконтингента к выходу на свободу. В колониях делается акцент на профессиональном обучении осужденных, на получении ими образования, закреплении трудовых навыков, восстановлении утраченных документов и сохранении социально-полезных связей. В колониях функционируют школы, профессиональные училища, установлены терминалы с информацией службы занятости. Кроме этого, психологи, соцработники, сотрудники социальной защиты населения проводят с отбывающими наказание работу по постпенитенциарной адаптации.

Также на круглом столе был представлен опыт ряда территориальных органов по ресоциализации и взаимодействию с реабилитационными центрами по социальному сопровождению лиц, освободившихся из мест лишения свободы, с целью предупреждения повторных преступлений.

В завершении мероприятия было принято ряд решений по данной тематике. Собравшиеся предложили выступить с инициативой о закреплении на законодательном уровне вопросов по социальному сопровождению бывших осужденных.