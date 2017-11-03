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Общество

В Плюссе псковские пожарные провели профилактический рейд

3 ноября в рамках проведения сезонной профилактической операции «Отопительный сезон» и Месячника гражданской обороны сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам совместно с участковым уполномоченным полиции МВД РФ «Стругокрасненский» осуществлён профилактический рейд в жилом секторе п. Плюсса Плюсского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда проведён подворовой обход 12 частных домовладений, 18 квартир в домах с печным отоплением, проинструктировано под роспись 37 граждан, распространено 30 листовок на противопожарную тематику и 14 памяток по действиям населения в случае поступления сигналов гражданской обороны. Проверено семь мест проживания лиц, состоящих на учете в ОВД, ведущих асоциальный образ жизни.

При проведении противопожарных инструктажей основное внимание было уделено правилам эксплуатации печного оборудования, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, а также требованиям к электрооборудованию и электроприборам.

До населения доведена обстановка с пожарами на территории области и Плюсского района, основные причины пожаров в жилом секторе населённых пунктов.

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