ГАИ Псковской области напоминает, что в зимний период запрещается ездить без зимних шин

19:45, 03 ноября 2017, ПАИ

В связи с наступлением заморозков на территории региона и сменой шин автовладельцами на зимние, Госавтоинспекция Псковской области напоминает, эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами, удовлетворяющими требованиям регламента в зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, при использовании на транспортном средстве зимних шин, зимние шины устанавливаются на всех колесах. Остаточная глубина рисунка протектора зимних шин, предназначенных для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, маркированы знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее, а также маркированных знаками «M+S», «M&S», «M S» (при отсутствии индикаторов износа), во время эксплуатации на указанном покрытии составляет не более 4 мм.

В соответствии с требованиями к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации, утвержденными Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», шина считается непригодной к

эксплуатации при появлении одного индикатора износа (выступа по дну канавки беговой дорожки, предназначенного для визуального определения степени его износа, глубина которого соответствует минимально допустимой глубине рисунка протектора шин); наличии местных повреждений шин (пробои, сквозные и несквозные порезы и прочие), которые обнажают корд, а также расслоений в каркасе, брекере, борте (вздутия), местном отслоении протектора, боковины герметизирующего слоя.