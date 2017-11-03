О тесном сотрудничестве договорились сторонники ЕР и представители диаспор Пскова

22:13, 03 ноября 2017, ПАИ

3 ноября в региональном отделении Партии «Единая Россия» состоялся «круглый стол», посвященный Дню народного единства. В мероприятии приняли участие представители различных диаспор Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения

ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Открывая «круглый стол», председатель городского совета сторонников «Единой России», депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев поздравил собравшихся с Днём народного единства, который Правительство РФ учредило в конце 2004 года. Но, на самом деле, отметил Тюменцев, история праздника насчитывает несколько столетий, и напомнил, что посвящен он освобождению Москвы от польских захватчиков в 1612 году. «И 4 ноября символизирует сплочение народа, которое сделало возможным разгром захватчиков, - сказал выступающий. - Сегодня Россия – это уникальная по своему составу страна, объединяющая более 160 национальностей, которые исповедуют практически все религиозные течения».

Руководитель городского совета сторонников Партии предложил обсудить как меняется отношение россиян, в том числе представителей диаспор, к Дню народного единства. При этом он заметил, что популярность этого праздника среди жителей страны растет, о чем свидетельствуют опросы. «Сейчас уже 60 процентов россиян знают о празднике, его истории, поддерживают его как национальный», - констатировал Тюменцев.

Затем слово взял руководитель армянской диаспоры Меружан Вермишян. По его мнению, пройдут годы, и 4 ноября встанет в один ряд с такими всенародными праздниками, как День Победы или Новый год. «В Псковской области все народы проживают очень дружно. Отчасти это заслуга самих национальных диаспор. Кроме того, власти последние 10 лет очень хорошо работают с национальными диаспорами. Это тоже большой плюс», - сказал Вермишян.

В свою очередь Тюменцев поблагодарил собравшихся за конструктивный диалог со всеми ветвями власти и выразил надежду на то, что он будет развиваться. «У нас одни общие проблемы, общие вызовы, и мы все эти вопросы решаем, конечно, сообща, потому что живем под одной крышей», - подчеркнул он.

Разговор продолжила сторонник Партии, начальник отдела рекламных и маркетинговых проектов Северо-Западного центра социологии и маркетинга Марина Кожевникова. Она предложила «обмениваться национальным опытом», подразумевая под этим проведение совместных мероприятий: дефиле в национальных костюмах, организацию в центре города «единого стола» с национальными блюдами, фестиваля спортивных единоборств разных народов. «Это то, что объединяет людей. Они будут вовлечены в процесс, а не смотреть со стороны», - добавила Кожевникова.

Представители диаспор заявили о готовности тесно сотрудничать и в целом поддержали озвученные идеи, уточнив, что претворять их в жизни получится только поэтапно, по мере возможности. Также они предложили дополнить список мероприятий и включить в него международную интеллектуальную игру и праздник абрикосов в рамках предстоящих Международных Ганзейских дней. «Это будет грандиозно и привлечёт туристов», – высказал свою точку зрения Вермишян и обратил внимание на необходимость поддержки со стороны власти. «В той или иной степени эти предложения получат поддержку», - пообещал Тюменцев.

Кроме того, участники «круглого стола» говорили о том, что сила страны – в единстве и бережном отношении к ее истории и традициям. В частности, заместитель председателя азербайджанской национально-культурной автономии в Пскове Полад Исмаиловотметил «мудрую политику» государства, направленную на объединение народа: «Владимир Владимирович Путин – молодец, он многое сделал, он заново всех сплотил».