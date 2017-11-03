Жителям Островского района напоминают, что необходимо для трудоустройства подростка

22:36, 03 ноября 2017, ПАИ

Администрация Островского района напоминает, что необходимо для трудоустройства подростка. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе районной администрации, отделение занятости населения заключает договоры с организациями и предприятиями района об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан.

Для оформления вашего трудоустройства будут необходимы следующие документы:

- паспорт;

- ИНН;

- СНИЛС;

- трудовая книжка;

- медицинская справка – допуск к работе;

- реквизиты счёта;

- справка из школы;

- заявление о приёме на работу;

Для учащихся в возрасте 14 лет ещё и:

- выписка из лицевого счёта по месту прописки учащегося;

- заявление учащегося в органы опеки и попечительства;

- копия паспорта одного из родите-лей;

- заявление одного из родителей в органы опеки и попечительства;

- заявление одного из родителей в организацию вашего трудоустройства.

Отделение ГКУ ПО «ОЦЗН» по Островскому району по адресу:

г. Остров, пер. Кирпичный, д. 2

тел. 3-42-80, 3-25-65