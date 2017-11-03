Жителям Островского района напоминают, что необходимо для трудоустройства подростка
Администрация Островского района напоминает, что необходимо для трудоустройства подростка. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе районной администрации, отделение занятости населения заключает договоры с организациями и предприятиями района об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан.
Для оформления вашего трудоустройства будут необходимы следующие документы:
- паспорт;
- ИНН;
- СНИЛС;
- трудовая книжка;
- медицинская справка – допуск к работе;
- реквизиты счёта;
- справка из школы;
- заявление о приёме на работу;
Для учащихся в возрасте 14 лет ещё и:
- выписка из лицевого счёта по месту прописки учащегося;
- заявление учащегося в органы опеки и попечительства;
- копия паспорта одного из родите-лей;
- заявление одного из родителей в органы опеки и попечительства;
- заявление одного из родителей в организацию вашего трудоустройства.
Отделение ГКУ ПО «ОЦЗН» по Островскому району по адресу:
г. Остров, пер. Кирпичный, д. 2
тел. 3-42-80, 3-25-65