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Общество

Жителям Островского района напоминают, что необходимо для трудоустройства подростка

Администрация Островского района напоминает, что необходимо для трудоустройства подростка. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе районной администрации, отделение занятости населения заключает договоры с организациями и предприятиями района об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан.

Для оформления вашего трудоустройства будут необходимы следующие документы:
  - паспорт;
  - ИНН;
  - СНИЛС;
  - трудовая книжка;
  - медицинская справка – допуск к работе;
  - реквизиты счёта;
  - справка из школы;
  - заявление о приёме на работу;

Для учащихся в возрасте 14 лет ещё и:
  - выписка из лицевого счёта по месту прописки учащегося;
  - заявление учащегося в органы опеки и попечительства;
  - копия паспорта одного из родите-лей;
  - заявление одного из родителей в органы опеки и попечительства;
  - заявление одного из родителей в организацию вашего трудоустройства.

Отделение ГКУ ПО «ОЦЗН» по Островскому району по адресу:
г. Остров, пер. Кирпичный, д. 2
тел. 3-42-80, 3-25-65

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