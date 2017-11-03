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Общество

Акция областного Совета ветеранов прошла в Макушине Опочецкого района

25 октября в сельском клубе деревни Макушино Пригородной волости в рамках декады пожилого человека состоялась акция областного Совета ветеранов войны и труда «Ветеранам глубинки». Как сообщили в пресс-службе администрации Опочецкого района, пожилые люди смогли получить ответы на волнующие их вопросы. 

Организатором акции выступил председатель Псковского областного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Груздов. Он отметил, что забота о ветеранах, людях старшего поколения – первостепенная задача государства и общества. Внимание к ним должно быть постоянным. Жители деревень поднимали проблемы плохих дорог и нерегулярного движения автобусов, интересовались, как решается кадровый вопрос в межрайонной больнице, когда будет отремонтирован местный ФАП. Начальник Управления ПФР в Опочецком районе Ольга Васильева ответила на вопросы, касающиеся повышения и индексации пенсий. В рамках благотворительной акции Николай Груздов вручил двадцати ветеранам подарочные наборы.

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