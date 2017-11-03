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Общество

В Опочецкой гимназии отметили День детских шахмат

20 октября в гимназии им. А.Д.Петрова прошел День детских шахмат. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе районной администрации, юных шахматистов поприветствовали глава Опочецкого района Юрий Ильин, председатель районного Собрания депутатов Олег Василевский и директор школы Юрий Богашев. Они вручили грамоты и призы лучшим шахматистам в рамках шахматного всеобуча за 2016-2017  учебный год.

Победителями шахматного турнира стали Ульяна Карузина (3 «А» класс), Лев Гаврилов (3 «Б» класс), Александра Иванова (4 «Б» класс), Максим Лебедев (6 «А» класс) и Кирилл Савельев (5 «Б» класс). 

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