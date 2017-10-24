Рубль усилил снижение на закрытии позиций перед длительными выходными

20:31, 03 ноября 2017, ПАИ

Доллар США и евро растут на Московской бирже вечером в пятницу, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне закрытия позиций перед длительными выходными. Об этом пишет «ИНТЕРФАКС».

Курс доллара США составил 59,13 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 96,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов (доллар превысил 59 руб./$1 впервые с 25 августа). Евро при этом стоил 68,7 руб./EUR1, повысившись на 90,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 93,8 копейки - до 63,44 рубля.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», рубль усилил снижение к доллару и евро на вечерних торгах на фоне закрытия позиций перед длительными выходными. Давление на котировки нацвалюты оказывает также информация об увеличении в ноябре покупки валюты Минфином до 122,8 млрд рублей против 76 млрд рублей в октябре. Ежедневный объем покупки иностранной валюты будет эквивалентен 5,8 млрд рублей против 3,5 млрд рублей в день месяцем ранее.