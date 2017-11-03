В Псковском облсовпрофе отметили наступающий День народного единства

22:56, 03 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 3 ноября, в большом зале Псковского облсовпрофа состоялся концерт, посвященный Дню народного единства. Его для представителей старшего поколения организовали члены Молодежного совета Псковского облсовпрофа и представители профсоюзного актива студентов ПсковГУ.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа, молодежь приготовила для своих гостей творческие задания и историческую викторину, посвященную празднику, а старшее поколение выступило со своей концертной программой с исполнением песен и романсов и танцевальными номерами от группы оздоровительного танца «А, ну-ка, девочки!». Вторая часть праздника прошла в формате караоке-вечера: гости сами пели любимые песни.

Добавим, что праздник был организован в рамках проекта «Клуб поколений», который реализуется Псковским облсовпрофом и общественной организацией «СемьЯ» с 2014 года. В ходе совместных встреч пожилые люди и молодежь обучаются новым видам творчества, участвуют в литературных вечерах, киноклубах, субботниках и просто с пользой проводят свободное время. Собрания клуба проходят ежемесячно на базе Псковского областного совета профсоюзов.

Необходимые ресурсы для старта проекта были получены при поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.