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Общество

Шарапову обвинили в мошенничестве

Жительница Индии Бавана Агарвал подала в суд на компанию Homestead, застройщика элитного жилого комплекса в городе Гургаон, и на российскую теннисистку Марию Шарапову, которая рекламировала его. Об этом сообщает Times of India.

Истец считает спортсменку причастной к мошеннической схеме. В 2012-2013 годах она была лицом рекламной кампании проекта Ballet by Sharapova («Балет Шараповой»), приезжала в Индию и встречалась с потенциальными покупателями.

В проект вложились около 1,5 тысячи человек. Строительство комплекса должно было завершиться в 2016 году, однако оно так и не началось.

«Шарапова не только активно не только поддерживала мошенническую деятельность обвиняемого, но и продвигала проект среди широкой аудитории. Следовательно, она была часть преступной схемы», — заявила Агарвал, отметив, что ее внимание к проекту привлекло имя Шараповой.

Компания обещала построить 44-этажный жилой дом. Также на территории комплекса должны были появиться школа балета и теннисная академия.

31 октября сообщалось, что Шарапова планирует заняться дизайнерским бизнесом. Спортсменка совместно с американским архитектором Дэном Меисом запустит проект по проектированию и оформлению фитнес-центров и теннисных клубов при гостиницах и курортах по всему миру.

Также теннисистка выпускает шоколадные конфеты под названием Shugarpova.

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