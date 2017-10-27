В Опочецком районе пенсии и пособия за октябрь выплачены в полном объёме и в срок

22:36, 03 ноября 2017, ПАИ

В октябре 2017 года начисление и выплата пенсий и социальных выплат, которые находятся в компетенции Пенсионного фонда Российской Федерации, производились вовремя и в полном объеме. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда России по Псковской области.

Отметим, что на сегодняшний день в Опочецком районе пенсии и социальные выплаты за счет средств Пенсионного фонда получают свыше 7329 человек.

За октябрь 2017 года Пенсионный фонд перечислил в адрес опочецких пенсионеров и льготников 89 млн. рублей.