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Общество

В День народного единства в Пскове откроется выставка «Славься Русь – Отчизна моя!»

Псковичей приглашают на выставку «Славься Русь – Отчизна моя!», приуроченную ко Дню народного единства. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской областной универсальной библиотеки, на выставке будет представлена повесть исторического романиста В. И. Костылева (1884-1950) о двух деятелях Смутного времени — нижегородском земском старосте Козьме Минине и воеводе князе Дмитрии Пожарском, об организации ими народного ополчения и освобождении в 1612 году Москвы от польских интервентов. 

Это историческое событие — спасение Отечества и победа над Смутой — легло в основу вновь учрежденного праздника — Дня народного единства, который наша страна, начиная с 2005 года, отмечает 4 ноября. Этому празднику и посвящено издание повести.

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