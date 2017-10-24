ФАС проверит стоимость iPhone X в связи с жалобой на ценовой сговор

21:39, 03 ноября 2017, ПАИ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проанализирует ситуацию с ценообразованием на iPhone X в связи с поступившей в ведомство жалобой на возможный сговор при установлении цен на флагманский телефон Apple в рознице. Об этом пишет ИНТЕРФАКС.

По словам представителя ведомства, ранее аналогичные жалобы поступили также на цены ритейлеров на iPhone 8, в связи с чем проводится проверка. Продажи смартфонов iPhone Х в России начались 3 ноября. Стартовая цена модели iPhone Х была установлена на уровне от 79 990 рублей, устройство с максимальным объемом памяти стоит 91 990 рублей.

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев заявлял, что ФАС увеличит размер штрафов в случае, если зафиксирует нарушения при ценообразовании на iPhone нового поколения, так как ранее в отношении продукции компании Apple уже устанавливались факты ценового сговора, выдавались предписания и выписывались штрафы.

ФАС летом 2016 года уже возбуждала дело в отношении компаний ООО «Эппл Рус», Apple Holding B.V., Apple Sales Ireland, Apple Operations International, Apple Inc. Тогда ведомство обнаружило признаки координации ценообразования на iPhone 6S и 6S Plus в сетях как минимум 16 российских ритейлеров и дистрибуторов.

Расследование ФАС показало, что с начала официальных продаж смартфонов iPhone 6S и iPhone 6S Plus в России большинство реселлеров установили на них одинаковые цены и удерживали их в течение определенного времени. Кроме того, служба установила совпадение цен ритейлеров и на другие модели смартфонов Apple. Такие совпадения могут являться результатом координации ценообразования российских реселлеров группой компаний Apple, которая привела к установлению цен на российском рынке и принятию так называемых «рекомендованных» цен в качестве обязательных, заявляла тогда ФАС. В итоге в начале 2017 года ФАС признала российскую «дочку» Apple «Эппл Рус» нарушившей антимонопольное законодательство в части незаконной координации цен на iPhone 5-го и 6-го поколения.

Смартфоны iPhone являются одной из самых популярных моделей смартфонов в России, по данным ритейлера «Связной», входя в тройку лидеров среди всех брендов, и приносят российским ритейлерам наибольшую выручку от реализации смартфонов - около 1/3.