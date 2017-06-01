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ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Пустошкинском районе


 Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации ДТП в Пустошкинском районе.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 3 ноября в 20:13 поступило сообщение о ДТП по адресу: Пустошкинский район, 461- км трассы Р-23 с участием двух легковых автомобилей. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека. Информация о пострадавших уточняется. 

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