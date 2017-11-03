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Политика

Правительство Канады ввело санкции против 30 граждан России

Правительство Канады ввело санкции против 30 граждан России, говорится в заявлении канадского МИД.
Как отмечается в документе, ограничительные меры связаны с законом «О жертвах коррумпированных иностранных правительств», который аналогичен американскому «акту Магнитского».

«Канада уже долгое время выражает глубокую озабоченность по поводу дела Сергея Магнитского и того, как оно отражает состояние российской системы правосудия и верховенства закона», — заявляет МИД.

В частности, в санкционный список попали председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, бывший начальник Бутырского СИЗО Дмитрий Комнов, судья Сергей Подопригоров, бывший замминистра внутренних дел Алексей Аничин, предприниматель Дмитрий Клюев.

Всего в списке 52 человека — помимо россиян, там числятся 19 граждан Венесуэлы и трое — Южного Судана. Всем им запрещается въезд в Канаду, а их активы в стране будут заморожены.


«Санкции касаются лиц, которые, по мнению правительства Канады, несут ответственность или замешаны в крупных нарушениях прав человека, признанных во всем мире, или крупных коррупционных деяниях», — подчеркивается в заявлении.

Канадский «закон Магнитского» вступил в силу 19 октября. Он предусматривает санкции против иностранных чиновников, заподозренных в коррупции и нарушении прав человека.

В российском МИД отмечали, что этот закон значительно осложнит отношения Москвы и Оттавы. Как заявлял замминистра Сергей Рябков, если Канада введет санкции, то «сразу вслед за этим последует зеркальный ответ».

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