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Общество

Всемирный день мужчин отмечается 4 ноября

Всемирный день мужчин отмечается 4 ноября. Об этом пишет calend.ru. В 2000 году с подачи Михаила Горбачева  мировая общественность стала отмечать Всемирный день мужчин (World Men's Day) ежегодно в первую субботу ноября. Кстати, данную инициативу бывшего президента СССР поддержали Венский магистрат, отделение ООН в Вене и ряд других международных организаций. С тех пор День мужчин традиционно отмечается во многих странах, хотя и не утвержден официально. 

Интересно, что существует еще и Международный мужской день (International Men's Day), отмечаемый ежегодно 19 ноября. Этот День был впервые отмечен 19 ноября 1999 года в Республике Тринидад и Тобаго, и с тех пор его празднуют также в США, Великобритании, Ямайке, Австралии, Индии, Сингапуре, Мальте и в Южной Африке.

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