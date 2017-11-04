Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днем народного единства

10:04, 04 ноября 2017, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поздравляет жителей региона с Днем народного единства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«История нашего региона помнит немало примеров, когда плечом к плечу люди разных национальностей, живших на этой земле, давали мощный отпор самому грозному врагу, героически защищали добрые традиции своих предков и боролись за независимость своей родины.

Трудом многих поколений в Псковской области создана крепкая основа добрососедства и уважения к народным ценностям. Прежде всего, в этом заслуга наших уважаемых ветеранов, которые своим примером доказали всему миру силу единства народа.

Сегодня наша с вами святая обязанность — вместе сохранять память о подвиге предков, оберегать многонациональное культурное и историческое наследие региона, прививать правильные ценности молодому поколению.

От всего сердца желаю вам и вашим близким благополучия, счастья и крепкого здоровья, а самой Псковской области — мира и процветания!», - говорится в тексте поздравления.