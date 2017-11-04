0
13:11
Андрей Турчак: Сплоченность народов остается в основе сильного государства
12:24
День Казанской Божией Матери наступил по народному календарю
12:03
Депутат госдумы Александр Козловский: День народного единства символизирует патриотизм
10:04
Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днем народного единства
09:03
День народного единства празднуется сегодня в России
22:06
Школьников приглашают в ПсковГУ на субботние курсы по подготовке к ЕГЭ
20:20
Акция областного Совета ветеранов прошла в Макушине Опочецкого района
Еще новости
Общество

Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днем народного единства

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поздравляет жителей региона с Днем народного единства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«История нашего региона помнит немало примеров, когда плечом к плечу люди разных национальностей, живших на этой земле, давали мощный отпор самому грозному врагу, героически защищали добрые традиции своих предков и боролись за независимость своей родины.

Трудом многих поколений в Псковской области создана крепкая основа добрососедства и уважения к народным ценностям. Прежде всего, в этом заслуга наших уважаемых ветеранов, которые своим примером доказали всему миру силу единства народа.

Сегодня наша с вами святая обязанность — вместе сохранять память о подвиге предков, оберегать многонациональное культурное и историческое наследие региона, прививать правильные ценности молодому поколению.

От всего сердца желаю вам и вашим близким благополучия, счастья и крепкого здоровья, а самой Псковской области — мира и процветания!», - говорится в тексте поздравления.

 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Андрей Турчак: Сплоченность народов остается в основе сильного государства
04 ноября 2017
Андрей Турчак: Сплоченность народов остается в основе сильного государства 1
День Казанской Божией Матери наступил по народному календарю
04 ноября 2017
День Казанской Божией Матери наступил по народному календарю
Депутат госдумы Александр Козловский: День народного единства символизирует патриотизм
04 ноября 2017
Депутат госдумы Александр Козловский: День народного единства символизирует патриотизм 1
Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днем народного единства
04 ноября 2017
Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днем народного единства
День народного единства празднуется сегодня в России
04 ноября 2017
День народного единства празднуется сегодня в России
Школьников приглашают в ПсковГУ на субботние курсы по подготовке к ЕГЭ
03 ноября 2017
Школьников приглашают в ПсковГУ на субботние курсы по подготовке к ЕГЭ
Акция областного Совета ветеранов прошла в Макушине Опочецкого района
03 ноября 2017
Акция областного Совета ветеранов прошла в Макушине Опочецкого района
Александр Голышев: Мединский прекрасно знает ценность Мелетово
03 ноября 2017
Александр Голышев: Мединский прекрасно знает ценность Мелетово

Идет загрузка...