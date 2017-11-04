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Общество

Власти Пскова: День народного единства знаменует народную сплоченность

«Этот праздник знаменует народное единение и сплоченность, дает повод вспомнить о подвиге предков, которые отстояли свободу и целостность страны, укрепили российскую государственность», - отметили в своем поздравлении ко Дню народного единства глава Пскова Иван Цецерский и исполняющий обязанности главы администрации города Игорь Калашников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«Вся история нашей страны учит - только сохраняя единство и гражданскую солидарность, оберегая свои традиции и духовные ценности, мы сможем  добиться процветания России. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов и мирного неба», - отмечается в тексте поздравления.

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