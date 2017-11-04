Сегодня в эфире ПАИ-live состоится прямая трансляция матча между ФК «Псков 747» и ФК «Динамо-Санкт-Петербург-2»

11:43, 04 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 4 ноября, в 14:00, в в прямом эфире ПАИ-live состоится прямая трансляция матча между ФК «Псков-747» и ФК «Динамо-Санкт-Петербург-2», который пройдет в рамках 16-го тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ (группа «Запад»).

Напомним, на данный момент «Псков-747» после 11 проведённых матчей занимает 9-ю строчку турнирной таблицы с 13-ю очками (2 победы, 7 ничьих, 2 поражения, разница забитых и пропущенных мячей — -4 (9-13). Сегодняшние соперники псковичей занимают 12-ю строчку турнирной таблицы.