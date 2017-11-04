Искусствовед Тамара Шулакова о реставрации Мелетово: Хорошее начало внушает надежды

13:52, 04 ноября 2017, ПАИ

«Хорошее начало внушает надежды. Если у нас слова не расходятся с делом, то это очень приятно», - прокоментирова псковский искусствовед Тамара Шулакова решение министра культуры РФ Владимира Мединского о возобновлении реставрации храма в Мелетово и сохранении Анастасиевской часовни в Пскове, достигнутое в результате усилий врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

По ее словам, не все жители Псковской области знают о храме и необходимо данное положение исправлять и знакомить людей с фресками: «Я не знаю вообще ни одного города, как Псков, который бы так талантливо скрывал бы свои памятники». «То, что врио губернатора не пошел сначала банально на рынок, а лично посетил памятник, увидел своими глазами, как там трудятся археологи и предпринял то, что нормальный человек должен был бы и сделать. Главное, чтобы Михаил Ведерников не забыл, что в Мелетово целый клубок проблем и кто-то до такого состояния это все довел», - добавила искусствовед.