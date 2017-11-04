Елена Бибикова: Это праздник всех, кто заинтересован в сильной и процветающей России

15:05, 04 ноября 2017, ПАИ

Член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова поздравляет жителей Псковской области с Днем народного единства.

«Этот праздник – не только дань уважения нашей истории, но и свидетельство стремления россиян к сохранению межнационального мира и добрососедства, к сотрудничеству и взаимопомощи. Это праздник всех, кто заинтересован в сильной и процветающей России, ответственен за будущее своих детей и внуков. Сегодня нам особенно важно хранить единство, чтобы Россия смогла развиваться как суверенное государство, самостоятельно определяющее свой путь развития и судьбу, чтобы наша жизнь была достойной, благополучной и защищенной. Мы все представители разных поколений и жители разных регионов огромной державы несем ответственность за ее судьбу», - говорится в тексте поздравления.

Елена Бибикова также пожелала крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах и начинаниях, активной и плодотворной деятельности.