Член Совфеда Елена Бибикова посетила психоневролонический интернат в Палкинском районе

13:32, 04 ноября 2017, ПАИ

Член Совета Федерации Елена Бибикова посетила «Первомайский психоневролонический интернат» в Палкинском районе и пообщалась с сотрудниками учреждения, которые в ходе беседы вспомнили о том, как восстанавливалась полноценная работа интерната после «лихих 90-ых» при участии Пенсионного Фонда России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Члена Совета Федерации.

«Сейчас Первомайский психоневрологический интернат кардинально изменился, - отметила Елена Бибикова. - Здесь созданы комфортные условия для проживания, по-домашнему уютные комнаты, есть возможность трудиться, заниматься творчеством, отдыхать, получать квалифицированную медицинскую помощь, здесь даже открыта домовая церковь. Но особенно важно, что здесь царит особый дух теплоты и заботы о людях, внимания к каждому человеку, искреннего участия в его жизни и судьбе».

Сейчас очень большое внимание уделяется развитию сети стационарных учреждений как общего типа, так и психоневрологического, подчеркнула Елена Бибикова в ходе встречи с коллективом интерната. На первом плане - задача по ликвидации очередности и создании качественно новых условий в учреждениях нового типа. «И дело не только в качественных ремонтах, оборудовании — отметила член Совета Федерации Елена Бибикова, - Но и в отношении персонала к постояльцам учреждения».

На данный момент в Псковской области нет очередей в дома-интернаты общего типа, в психоневрологический интернат для женщин, тем не менее, есть пока есть очередь из 50 человек в психоневрологический интернат для мужчин. Этот вопрос, сообщила сенатор, предстоит решить с региональным управлением социальной защиты. Также необходимо развивать стационарозамещающие технологии: такие как приемные семьи для пожилых людей, социальное сопровождение тяжелобольных, живущих самостоятельно. Кроме того, в ходе встречи разговор коснулся проблем старшего поколения, текущих вопросов пенсионного законодательства.