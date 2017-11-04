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Общество

Совет по молодежной политике Пскова поздравил жителей региона с Днем народного единства

Совет по молодежной политике города Пскова поздравляет жителей города с Днем народного единства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе совета.

«Искренне хочу пожелать всегда помнить о своих корнях и истории, гордиться подвигами предков и вековыми традициями, стремиться к благу общества и прочности нашего народа. Желаю уверенности в себе, стабильности и благополучия!"- заявил в своем обращении и. о. Председателя Совета по молодежной политике города Пскова при главе муниципального образования «Город Псков» Василий Демидов.

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