Андрей Турчак: Сплоченность народов остается в основе сильного государства

13:11, 04 ноября 2017, ПАИ

И. о. секретаря Генсовета Партии поздравил россиян с Днем народного единства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

«Этот праздник особенно значим исторически и духовно. Он был учрежден в память об освобождении Москвы от иностранных захватчиков в 1612 году. Именно тогда российский народ продемонстрировал свою сплоченность в борьбе с внешними угрозами, сумел победить врага и отстоять государственность.

С каждым годом дата 4 ноября приобретает все большую актуальность. Она напоминает не только об уважении к истории, но и об ответственности за настоящее и будущее нашей многонациональной страны, о важности консолидации народа и солидарности общества.

И сегодня сплоченность народов остается в основе сильного государства, обеспечивает его движение вперед. Сохранение единства в обществе и уважение к нашей истории - залог процветания России, ее успешности и стабильности в XXI веке. От всей души желаю вам счастья, мира и благополучия!», - говорится в тексте поздравления.