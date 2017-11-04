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Александр Котов: Сегодняшний праздник - символ единения миллионов людей

Секретарь регионального отделения Партии «Единая Россия» Александр Котов поздравил жителей Псковской области с государственным праздником - Днём народного единства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Александр Котов отметил, что сегодняшний праздник - символ единения миллионов людей, вне зависимости от национальности, возраста и социального статуса. «Гражданская солидарность и сплоченность общества - это фундаментальные ценности, необходимые для благополучного настоящего и достойного будущего России, для развития и процветания великого государства», - подчеркнул он.

Секретарь регионального отделения «Единой России» пожелал псковичам добра и мира, успехов в плодотворной работе на благо региона и всей страны.

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