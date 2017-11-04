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Общество

Двое мужчин украли спиртное из магазина в Великих Луках

В Великих Луках экипаж вневедомственной охраны задержал двоих мужчин, подозреваемых в грабеже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

По данным следствия, находившейся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны, получил сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Малышева, сработала сигнализация. Продавец магазина пояснила, что несколько минут назад, двое неизвестных открыто похитили из магазина спиртные напитки и скрылись.

Вскоре стражи порядка задержали подозреваемых у дома на улице Кузьмина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

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