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Общество

С руководителем ансамбля «Радость» Анной Бекеш простились сегодня в Пскове

Сегодня, 4 ноября, в Пскове простились с руководителем ансамбля «Радость» Анной Бекеш. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, отпевание прошло в храме Александра Невского.

Проститься с художественным руководителем и дирижером ансамбля «Радость» пришли десятки участников творческого коллектива, друзья.

«Глава Пскова Иван Цецерский отдал последний поклон замечательному педагогу, отзывчивому и одаренному человеку», - добавили в пресс-службе.

Напомним, что 1 ноября в Пскове на 68-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни скончалась Заслуженный работник культуры СССР Анна Бекеш. В 1971 году Анна Бекеш основала в Пскове пионерский ансамбль песни и танца «Радость» и была его бессменным художественным руководителем и дирижером на протяжении почти 30 лет. Ансамбль «Радость» стал самым большим детским коллективом в Псковской области, известным не только в регионе, но и за его пределами.

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