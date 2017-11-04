С руководителем ансамбля «Радость» Анной Бекеш простились сегодня в Пскове
Сегодня, 4 ноября, в Пскове простились с руководителем ансамбля «Радость» Анной Бекеш. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, отпевание прошло в храме Александра Невского.
Проститься с художественным руководителем и дирижером ансамбля «Радость» пришли десятки участников творческого коллектива, друзья.
«Глава Пскова Иван Цецерский отдал последний поклон замечательному педагогу, отзывчивому и одаренному человеку», - добавили в пресс-службе.
Напомним, что 1 ноября в Пскове на 68-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни скончалась Заслуженный работник культуры СССР Анна Бекеш. В 1971 году Анна Бекеш основала в Пскове пионерский ансамбль песни и танца «Радость» и была его бессменным художественным руководителем и дирижером на протяжении почти 30 лет. Ансамбль «Радость» стал самым большим детским коллективом в Псковской области, известным не только в регионе, но и за его пределами.