Более 3 тысяч псковичей приняли участие в праздновании Дня народного единства

14:04, 04 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 4 ноября, в Детском парке Пскова состоялся митинг-концерт «Под небом единым», приуроченный к празднованию Дня народного единства. В празднике приняли участие более 3 тысяч псковичей: представители общественных организаций, национальных диаспор, областных и городских властей, политических партий, профсоюзного движений, ветераны и молодежь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Участников митинга приветствовал глава города Пскова Иван Цецерский. Он еще раз подчеркнул, что День народного единства объединяет представителей разных поколений, разных народностей и культур многонациональной России: «Сегодня мы отдаём дань глубокого уважения тем, кто спас нашу страну в 1612 году, кто болел за неё душой, был предан Отчизне и взял на себя ответственность за её судьбу: духовным лидерам и государственным деятелям, людям разных сословий, национальностей и вероисповеданий. Безвластию и смуте наш народ противопоставил своё единство, величайшее понимание и высочайшее понимание гражданского и патриотического долга. Псков испокон веков стоял на страже рубежей России, псковичи знают, что вместе можно победить любого врага. И только вместе нужно развивать нашу страну!».

Поздравления с Днем народного единства прозвучали от регионального отделения Российского военно-исторического общества, Молодежного парламента Псковской области. С праздником многонациональный народ единой страны поздравили представители армянской, киргизской, дагестанской, чеченской, азербайджанской, финской, еврейской национальных диаспор.

Общий праздник сопровождала большая развлекательная программа для взрослых и детей с выступлением творческих и спортивных коллективов Пскова и ансамбля 76 дивизии ВДВ «Голубые молнии». Для детей организована музыкальная интерактивная программа «Праздник дружбы».

Кроме того, для псковичей работала Народная ярмарка, организатором которой является муниципальное предприятие Северо-Западный Центр социологии и маркетинга. Около 40 торговых точек с ремесленными и промышленными товарами, медом, сладостями и орехами, эко-продуктами, изготовленными вручную на псковских хуторах, сувенирами и товарами для маленьких горожан, представлены на ярмарке. Свою продукцию в торговых рядах Народной ярмарки представят «купцы» из Пскова и области, Санкт Петербурга и Беларуси.

Также, в рамках мероприятие в Пскове прошел «Русский марш», в котором приняли участие 6 человек.

Напомним, всенародный праздник День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке. В освобождении Русской земли от иноземных захватчиков участвовали представители всех сословий и всех народов, входивших в состав русской державы. Нижегородское земское ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы. Эта победа послужила мощным импульсом для возрождения российского государства. Впервые этот праздник страна отметила 4 ноября 2005 года.