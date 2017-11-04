Тысячи жителей Псковской области отмечают День народного единства

16:16, 04 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 4 ноября, жители Псковской области отмечают День народного единства — государственный праздник, ставший символом вековых традиций патриотизма, согласия, сплоченности и причастности каждого к судьбе страны. В Пскове и Великих Луках состоялись митинги, в которых приняли участие несколько тысяч человек. Среди них - представители трудовых коллективов, общественных организаций, национальных диаспор, политических партий и профсоюзного движения, органов власти, а также ветераны и молодежь, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региона.

В городах проходят развлекательные программы для взрослых и детей. В Пскове также работает народная ярмарка ремесленных и промышленных товаров, продуктов, изделий из различных уголков Псковской области, Санкт-Петербурга и Беларуси.

Кроме того, митингами, праздничными концертами и спортивными состязаниями отмечают День народного единства муниципальные районы Псковской области.

Напомним, праздник утвержден в России в память о событиях 1612 года, когда Москва была освобождена от польско-литовских оккупантов народным ополчением. Объединить для противостояния с иноземными захватчиками представителей всех сословий и народов, входивших в состав русской державы, в Смутное время удалось Дмитрию Пожарскому и Кузьме Минину. Этот день является праздничным и по церковному календарю. Православная церковь чтит Казанскую икону Божией Матери, которая, по преданию, помогала ополченцам.