Кадыров устроил конкурс на iPhone X в честь Дня народного единства

17:41, 04 ноября 2017, ПАИ

Глава Чечни Рамзан Кадыров запустил в своем инстаграме конкурс в честь Дня народного единства. По условиям, автор лучшего стиха про Владимира Путина получит iPhone X. Все произведения Кадыров попросил публиковать под хештегом #НашПрезидентПутин.

Как пишет Afisha Daily, конкурс был организован в ответ на информацию о том, что Кадыров в числе первых в России получил новый смартфон Apple. Отмечалось, что в день старта продаж устройств 3 ноября несколько чеченцев прорвались в магазин re:Store на Тверской без очереди. По словам Кадырова, он не «гонится ни за новыми, ни за старыми айфонами».

Вскоре Кадыров опубликовал в инстаграме в видео, в котором рассказал, что ночью 4 ноября к нему неожиданно пришли участники чеченской команды КВН и подарили новый айфон. «Нам стало так обидно за нашего брата Рамзана, у которого должно быть все самое лучшее. Мы решили с пацанами собраться и подарить вам этот телефон», — говорит один из КВНщиков. Кадыров принял подарок, но заявил, что в честь празднования Дня народного единства отдаст айфон тому, кто придумает лучший стих в честь российского президента.