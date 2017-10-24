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Страна и мир

Топ-10 самых популярных эмодзи назвала Apple

Компания Apple изучила статистику использования эмодзи среди англоязычных пользователей iOS и Mac в США и назвала топ-10 самых популярных, сообщает The Verge.

Первое место с большим отрывом заняло эмодзи «Радость до слез», далее идут стандартное красное сердечко и «Рыдаю взахлеб». В пятерку также вошли эмодзи «Смотрит влюбленными глазами» и «Воздушный поцелуй».

Список популярнейших эмодзи был опубликован Apple в документе, который рассказывал об успехах компании в изучении анонимных дат пользователей для улучшения сервиса. Несмотря на то, что выборка Apple была довольно узкой, данные об использовании эмодзи на других сайтах также подтверждали лидирующую позицию «Радости до слез». Например, Emoji Tracker, который в режиме реального времени подсчитывает количество используемых эмодзи в твиттере.

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