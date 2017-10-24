Только 12% россиян знают точное название праздника День народного единства

17:53, 04 ноября 2017, ПАИ

Только 12% россиян знают, какой праздник отмечают в России 4 ноября. При этом 36% опрошенных заявили, что в этот день «испытывают особые чувства, задумываются о прошлом и будущем страны». Об этом свидетельствуют данные соцопроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

48% опрошенных рассказали, что для них 4 ноября — это обычный выходной день. 79% участников опроса признали значимость этого праздника.

По данным ВЦИОМа, у 54% россиян есть ощущение народного единства, а 40% не чувствуют его. Чаще всего это связанно с озабоченностью людей собственными интересами (23%), низким уровнем жизни и социальным расслоением. Опрос ВЦИОМа был проведен 19–21 октября среди 1800 респондентов старше 18 лет.