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Общество

Иван Цецерский вручил паспорта 28-ми юным псковичам

Сегодня, 4 ноября, в День народного единства в Городском культурном центре Пскова состоялась торжественная церемония вручения паспортов 14-летним горожанам. Первый документ, удостоверяющий личность, 28-и юношам и девушкам вручил глава Пскова Иван Цецерский.

Иван Цецерский отметил, что символизм и объединяющее начало сегодняшнего праздничного дня присутствует и в этом зале: «Россия - единое, многонациональное, мультикультурное государство. Единство - это когда мы вместе в семье, в ученическом или рабочем коллективе, в поселке или городе, а сплочает нас все, представителей разных народностей и вероисповеданий, наш общий дом, наша Родина». Иван Цецерский пожелал ребятам уважать и ценить других людей, найти свое место в жизни, быть полезными своей малой и большой Родине.

Почетный гражданин города Пскова, руководитель Общественный палаты муниципалитета Сергей Вертешев, приветствуя юношей и девушек, пожелал молодым людям «всерьез задуматься о будущей профессии, которая была бы полезна нашей стране и приносила бы удовлетворение им самим».

После торжественного вручения паспортов ребята произнесли клятву на верность России. Вместе с паспортом юноши и девушки получили в подарок Конституцию Российской Федерации, Приветственный адрес главы города Пскова и памятные сувениры. С важным событием детей и их родителей поздравили юные вокалисты города.

«Вручение первых паспортов в государственные праздники и памятные даты стало в Пскове доброй традицией. В торжественной обстановке документы молодым псковичам также вручаются в День России, День Государственного флага Российской Федерации, День Конституции и другие праздники. Таким образом, у подрастающего поколения воспитывается чувство патриотизма и гордости к государственным символам России» , - добавили в пресс-службе.

 

 

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