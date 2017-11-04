ФК «Псков-747» обыграл «Динамо-СПб-2» (ВИДЕО)

22:45, 04 ноября 2017, ПАИ

Команда «Псков-747» сегодня, 4 ноября, со счетом 3:0 выиграла у «Динамо-СПБ-2», сообщает корреспондент Псковского агентства информации. Как отмечается в группе клуба в социальной сети «ВКонтакте», все три мяча были забиты во втором тайме.

«На первых минутах второй половины встречи красивую комбинацию хозяев завершил гол капитана Антона Шишаева. Через 9 минут он оформил дубль. Разгромным счет сделал 11-метровый удар Николая Шикова на 84 минуте», - говорится на странице клуба.