0
18:31
Создатель автоклуба «Кураж» претендует на «Народное признание – 2017»
15:43
Возродивший в Острове баскетбол человек поборется за «Народное признание»
14:52
В Детском парке Пскова устраняют последствия налета вандалов
14:32
Фестиваль «Прорыв линии «Пантера» выдвинут на «Народное признание – 2017»
14:32
Юбилей революции отпраздновали псковские коммунисты
13:42
В Пскове показали «Многонациональное разноцветье»
10:11
День военного разведчика отмечают сегодня в России
Еще новости
  • Коротко
Общество

Возродивший в Острове баскетбол человек поборется за «Народное признание»

33-летний тренер Александр Воронков выдвинут редакцией газеты «Псковская правда» на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2017» в номинации «Призвание».

Как отмечается в заявке, тренер номинирован «За возрождение баскетбола в Острове».

Напомним, 2 октября начался приём заявок на соискание премии «Народное признание-2017». Продлится он до 18:00 1 декабря. Вручение премии состоится 2 марта.

Претендовать на награду и выдвигать номинантов, может любой человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти. Для этого нужно заполнить бланк заявки и отправить его на адрес электронной почты premiya@informpskov.ruБланк заявки можно скачать здесь.

По итогам 2017 года награды будут вручены в 11 номинациях:

«Открытие» - в этой номинации на победу могут претендовать новые бизнес-проекты и компании, недавно заявившие о себе на псковском рынке;

«Наша марка» - номинация, в которой могут быть представлены предприятия, чья продукция завоевала доверие псковичей и успешно представляет регион за его пределами;

«Сервис» - номинация для предприятий и организаций, работающих в сфере услуг;

«Лидер» - в этой номинации будут бороться за победу руководители крупных компаний и предприятий, представители бизнес-элиты Псковской области;

«Рекорд» - специальная номинация для спортсменов и тех, кто занимается продвижением спорта и здорового образа жизни;

«Защита» - номинация для представителей правоохранительных органов, силовых структур, МЧС, которые отличились на службе, совершили поступок, выходящий за грань должностных инструкций;

«Поступок» - в этой номинации на награду могут претендовать псковичи, совершившие героический, достойный всеобщего уважения поступок;

«Талант» - номинация для деятелей культуры и искусства, для творческих коллективов, для всех тех, кто неоднократно демонстрировал свой талант публике и завоевал её признание;

«Призвание» - номинация для всех тех, кто достиг высот на профессиональном поприще, для людей, выполняющих свою работу, вкладывая в неё душу;

«Инициатива» - в этой номинации награда будет вручена авторам оригинального и значимого проекта, реализуемого на территории Псковской области;

«Событие» - номинация, в которой будут отмечены наиболее яркие праздники, фестивали, мероприятия и акции, проведенные в регионе. 

Напомним, учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда»«Комсомольская правда – Псков»«Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали более ста человек, участие приняли свыше 700. В прошлом году оргкомитет принял 104 заявки на соискание премии.  

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Народное признание-2017
Возродивший в Острове баскетбол человек поборется за «Народное признание» Фестиваль «Прорыв линии «Пантера» выдвинут на «Народное признание – 2017» Сообщество Pskov VeloDrive вошло в список претендентов на «Народное признание-2017» Исторический праздник «Воевода Шуйский» номинирован на «Народное признание 2017» Псковский клуб «Стрела» стал претендентом на «Народное признание 2017» Участница проекта на Первом канале претендует на премию «Народное признание» 7-летний чемпион по мотокроссу номинирован на «Народное признание – 2017» Школа бега PRO SPORT и одноименный кубок выдвинуты на «Народное признание - 2017» Псковский кудоист Марат Алиасхабов выдвинут на «Народное признание 2017» Трёх задержавших вора псковичей полиция выдвинула на премию «Народное признание»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Создатель автоклуба «Кураж» претендует на «Народное признание – 2017»
05 ноября 2017
Создатель автоклуба «Кураж» претендует на «Народное признание – 2017»
Возродивший в Острове баскетбол человек поборется за «Народное признание»
05 ноября 2017
Возродивший в Острове баскетбол человек поборется за «Народное признание»
В Детском парке Пскова устраняют последствия налета вандалов
05 ноября 2017
В Детском парке Пскова устраняют последствия налета вандалов
Фестиваль «Прорыв линии «Пантера» выдвинут на «Народное признание – 2017»
05 ноября 2017
Фестиваль «Прорыв линии «Пантера» выдвинут на «Народное признание – 2017»
Юбилей революции отпраздновали псковские коммунисты
05 ноября 2017
Юбилей революции отпраздновали псковские коммунисты
В Пскове показали «Многонациональное разноцветье»
05 ноября 2017
В Пскове показали «Многонациональное разноцветье»
День военного разведчика отмечают сегодня в России
05 ноября 2017
День военного разведчика отмечают сегодня в России
Михаил Ведерников встретился с представителями национальных диаспор
05 ноября 2017
Михаил Ведерников встретился с представителями национальных диаспор 2

Идет загрузка...