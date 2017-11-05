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Беременная псковичка отправится в колонию за 10 квартирных краж в Новгороде

32-летняя жительница Порхова приговорена Новгородским районным судом к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима по ст.158 УК РФ. Смягчающим обстоятельством для суда стал факт беременности подсудимой, наличие малолетних детей, а также то, что вину в совершенных преступлениях она полностью признала.

Как сообщает агентство «Народные новости России», с января по апрель 2016 года женщина похищала деньги, документы, мобильные телефоны, драгоценности, фотоаппараты и другие ценные вещи из квартир новгородцев.

По данным следствия, женщина проникала в жилые помещения через незапертые двери и уносила то, что попадалось ей в коридоре. Таким образом она обворовала 10 квартир, ущерб оценивается в 64 тысячи рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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