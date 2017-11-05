Михаил Ведерников встретился с представителями национальных диаспор

09:01, 05 ноября 2017, ПАИ

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников 4 ноября провел встречу с представителями национальных диаспор региона. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, общение прошло в неформальной обстановке и было приурочено ко Дню народного единства.

Открывая встречу, Михаил Ведерников поздравил общественников с праздником. «Я считаю, что этот день — это хороший повод для того, чтобы мы с вами познакомились, обсудили наши совместные планы, и мне очень интересно познакомиться с той работой, которую вы проводите в регионе. У нас в Псковской области представлены более ста национальностей, и мы прекрасно все осознаем насколько важно нам сохранить межнациональный мир, особенно в условиях нынешней внешнеполитической ситуации», — обратился врио губернатора к присутствующим.

Представители национальных диаспор рассказали врио губернатору о деятельности своих организаций, планах, а также озвучили несколько десятков вопросов, требующих поддержки со стороны областных властей.

В частности, несколько представителей общин отметили, что регулярно участвуют в конкурсах на получение областных грантов, и на эти средства проводят различные мероприятия для жителей Псковской области. Они обратили внимание, что их организации маленькие и не имеют большого штата разных специалистов, в связи с чем возникает сложность с правильным оформлением заявок на участие в конкурсах и составлением отчетности об использовании средств. На это Михаил Ведерников поручил Управлению внутренней политики администрации Псковской области проработать вопрос создания в регионе проектного центра, специалисты которого смогут оказать общественникам методическую помощь в составлении бухгалтерской отчетности и подготовки других документов.

Также они попросили о содействии в решении вопроса о предоставлении разрешения на временное проживание для студентов Псковского государственного университета из средней Азии на период прохождения практики. Сейчас в ПсковГУ обучается порядка 600 таких студентов, и на сегодняшний день они вынуждены для прохождения практики уезжать на родину, при этом многие из них не могут позволить себе оплатить билеты. Врио главы региона Михаил Ведерников согласился, что вопрос требует особого внимания, и пообещал проработать пути его решения.

В завершение встречи представители национальных диаспор поздравили Михаила Ведерникова с назначением на должность врио губернатора Псковской области и поблагодарили его за то, что он пригласил их на встречу в такие короткие сроки. От лица представителей всех национальных общин они подарили ему книгу «Псковщина — наш общих дом». «Желаем, чтобы и вы к нашему региону прикипели душой, как и мы», — сказала председатель Псковской региональной общественной организации «Сакта» Ирена Панченко, вручая книгу.

В ответ Михаил Ведерников поблагодарил общественников за конструктивный диалог и выразил уверенность, что такие встречи станут регулярными.