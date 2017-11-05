День военного разведчика отмечают сегодня в России

10:11, 05 ноября 2017, ПАИ

День военного разведчика отмечается в России 5 ноября. Как сообщает сайт Calend.ru, он установлен указом президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года. В этот день в 1918 году в составе Полевого штаба Красной Армии в Петрограде было создано Регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов армии, которое впоследствии превратилось в Главное разведывательное управление (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

Впрочем, первый орган разведки — Приказ тайных дел — был основан в 1654 году при царе Алексее Михайловиче. А Петр I в своем Воинском уставе 1716 года подвел под разведывательную работу законодательную и правовую базу. В 1810 году уже при Александре I была создана Экспедиция секретных дел при военном министерстве, через два года ее переименовали в Особенную канцелярию при военном министре. Она стала первым центральным органом Военного министерства Российской империи, который занимался организацией разведки вооруженных сил иностранных государств.

За годы своего существования служба военной разведки не раз меняла свое официальное название и переходила в подчинение различных госуправлений и наркоматов.

В настоящее время военная разведка входит в структуру Генерального штаба Вооруженных Сил России и носит официальное наименование Главное управление Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации.

В 1950 году был создан спецназ ГРУ. Одна из его бригад располагается на территории Псковской области.