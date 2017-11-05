В Пскове показали «Многонациональное разноцветье»

13:42, 05 ноября 2017, ПАИ

4 ноября в Доме офицеров Пскова состоялось торжественное мероприятие «Многонациональное разноцветье», посвящённое празднованию Дня народного единства. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, с праздником псковичей поздравили представители армянской, киргизской, дагестанской, чеченской, азербайджанской, финской, еврейской национальных диаспор.

Мероприятие сопровождалось концертом, во время которого были исполнены национальные танцевальные и творческие номера, характеризующие особенность культуры разных стран. В этом году впервые в мероприятии приняли участие студенты ПсковГУ из Узбекистана, Таджикистана, Латвии. Богатство культур, а также красоту и разнообразие традиций смогли оценить зрители, которые в этот вечер до отказа заполнили зал.

Кроме того, в рамках мероприятия была организована выставка детских рисунков «Широка страна моя родная», фотовыставка «Разные, но не чужие - мир через культуры» и выставка национальных сувениров.

По завершению мероприятия состоялась презентация блюд национальных кухонь разных общин, представленных в Пскове.