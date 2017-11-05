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Общество

Паспорта вручили 28-и юным псковичам

4 ноября, в День народного единства, в Городском культурном центре Пскова состоялась торжественная церемония вручения паспортов 14-летним горожанам. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, первый документ, удостоверяющий личность, 28-и юношам и девушкам вручил глава Пскова Иван Цецерский.

Он отметил, что символизм и объединяющее начало сегодняшнего праздничного дня присутствует и в этом зале: «Россия - единое, многонациональное, мультикультурное государство. Единство - это когда мы вместе в семье, в ученическом или рабочем коллективе, в поселке или городе, а сплочает нас все, представителей разных народностей и вероисповеданий, наш общий дом, наша Родина». Иван Цецерский пожелал ребятам уважать и ценить других людей, найти свое место в жизни, быть полезными своей малой и большой Родине.

Почетный гражданин города Пскова, руководитель Общественный палаты муниципалитета Сергей Вертешев, приветствуя юношей и девушек, пожелал молодым людям всерьез задуматься о будущей профессии, которая была бы полезна нашей стране и приносила бы удовлетворение им самим.

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